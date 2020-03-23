County bailiffs

Bailiffs Brian Keathley, left, and Bobby Nichols were outside the Kaufman County Courthouse on Monday, asking visitors to conduct business online or call county offices for an appointment. 

 The Kaufman Herald/Photo courtesy Kaufman County

Kaufman County is limiting entrance into the courthouse and all county buildings, starting March 23. County offices can be reached at the following numbers:

Kaufman County Courthouse

PUBLIC ENTRY TO THIS BUILDING IS BY APPOINTMENT ONLY. IF YOU HAVE AN APPOINTMENT, PLEASE LET THE STAFF KNOW YOUR NAME, THE TIME OF YOUR APPOINTMENT, AND THE DEPARTMENT YOU ARE SCHEDULED TO VISIT. THE STAFF WILL VERIFY YOUR APPOINTMENT AND PROVIDE A TEMPERATURE SCAN. NO PERSONS WITH A BODY TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL BE ALLOWED IN THE BUILDING.

COUNTY CLERK 469-376-4730

DISTRICT CLERK 469-376-4640

COUNTY JUDGE 469-376-4139

86TH DISTRICT COURT 469-376-4670

422ND DISTRICT COURT 469-376-4668

COURT AT LAW 1 469-376-4745

COURT AT LAW 2 469-376-4757

DISTRICT ATTORNEY 469-376-4760

ADULT PROBATION 469-376-4700

South Campus

PUBLIC ENTRY TO THIS BUILDING IS BY APPOINTMENT ONLY. IF YOU HAVE AN APPOINTMENT, PLEASE LET THE STAFF KNOW YOUR NAME, THE TIME OF YOUR APPOINTMENT, AND THE DEPARTMENT YOU ARE SCHEDULED TO VISIT. THE STAFF WILL VERIFY YOUR APPOINTMENT AND PROVIDE A TEMPERATURE SCAN. NO PERSONS WITH A BODY TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL BE ALLOWED IN THE BUILDING.

FIRE MARSHAL 469-376-4122

ADULT PROBATION 469-376-4700

COMMISSIONER PCT 1 469-376-4156

FACILITIES MANAGEMENT 469-376-4155

JUSTICE OF PEACE PCT 1 469-376-4182

CONSTABLE PCT 1 469-376-4182

ANNEX BUILDING

PUBLIC ENTRY TO THE TAX OFFICE IS RESTRICTED TO 7 VISITORS AT ANY GIVEN TIME. PRIOR TO ENTERING THE BUILDING ALL VISITORS WILL BE SCREENED TO ENSURE YOUR BODY TEMPERATURE IS NOT IN EXCESS OF 100.3. ANY PERSON WITH A TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL NOT BE ALLOWED IN THE BUILDING.

THE FOLLOWING OFFICES IN THE BUILDING ARE CLOSED TO THE PUBLIC AND ACCESIBLE VIA ONLINE OR BY PHONE:

VETERAN SERVICES 469-376-4644

COUNTY AUDITOR 469-376-4570

COLLECTIONS 469-376-4675

ELECTION OFFICE 469-376-4686

INDIGENT HEALTHCARE 469-376-4544

COUNTY TREASURER 469-376-4575

HUMAN RESOURCES 469-376-4547

PURCHASING 469-376-4548

ANNEX BUILDING FRONT DOOR CLOSED:

PLEASE USE THE ENTRANCE AT THE REAR OF THE BUILDING

FORNEY SUB COURTHOUSE

PUBLIC ENTRY TO THIS BUILDING IS BY APPOINTMENT ONLY. IF YOU HAVE AN APPOINTMENT, PLEASE LET THE STAFF KNOW YOUR NAME, THE TIME OF YOUR APPOINTMENT, AND THE DEPARTMENT YOU ARE SCHEDULED TO VISIT. THE STAFF WILL VERIFY YOUR APPOINTMENT AND PROVIDE A TEMPERATURE SCAN. NO PERSONS WITH A BODY TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL BE ALLOWED IN THE BUILDING.

COMMISSIONER PCT 2 469-376-4612

JUSTICE OF PEACE PCT 2 469-376-4600

CONSTABLE PCT 2 469-376-4600

TAX OFFICE 469-376-4689

AUTO 469-376-4688

KEMP SUB COURTHOUSE

PUBLIC ENTRY TO THIS BUILDING IS BY APPOINTMENT ONLY. IF YOU HAVE AN APPOINTMENT, PLEASE LET THE STAFF KNOW YOUR NAME, THE TIME OF YOUR APPOINTMENT, AND THE DEPARTMENT YOU ARE SCHEDULED TO VISIT. THE STAFF WILL VERIFY YOUR APPOINTMENT AND PROVIDE A TEMPERATURE SCAN. NO PERSONS WITH A BODY TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL BE ALLOWED IN THE BUILDING.

COMMISSIONER PCT 4 469-376-4620

JUSTICE OF PEACE PCT 4 469-376-4620

CONSTABLE PCT 4 469-376-4620

TAX OFFICE 469-376-4689

AUTO 469-376-4688

TERRELL SUB COURTHOUSE

PUBLIC ENTRY TO THE TAX OFFICE IS RESTRICTED TO 4 VISITORS AT ANY GIVEN TIME. PRIOR TO ENTERING THE BUILDING ALL VISITORS WILL BE SCREENED TO ENSURE YOUR BODY TEMPERATURE IS NOT IN EXCESS OF 100.3. ANY PERSON WITH A TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL NOT BE ALLOWED IN THE BUILDING.

THE FOLLOWING OFFICES IN THE BUILDING ARE CLOSED TO THE PUBLIC AND ACCESIBLE VIA ONLINE OR BY PHONE:

COMMISSIONER PCT 3 972-563-5362

JUSTICE OF PEACE PCT 3 469-376-4587

CONSTABLE PCT 3 469-376-4587

ADULT PROBATION 469-376-4700

PUBLIC DEFENDER

THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.

PUBLIC DEFENDER 469-376-4534

DEVELOPMENT SERVICES

THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.

DEVELOPMENT SERVICES 469-376-4534

COUNTY ENGINEER 469-376-4151

JUVENILE PROBATION

THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.

JUVENILE PROBATION 469-376-4650

INFORMATION TECHNOLOGY

THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.

IT DEPARTMART 469-376-4549

COUNTY LIBRARY

THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.

COUNTY LIBRARY 972-932-6222

PCT 1 BARN

PRECINCT #1 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FACILITY IS CLOSED TO THE PUBLIC. FOR IMMEDIATE ASSISTANCE PLEASE CALL 469-376-4156

PCT 2 BARN

PRECINCT #2 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FACILITY IS CLOSED TO THE PUBLIC. FOR IMMEDIATE ASSISTANCE PLEASE CALL 469-376-4612

PCT 3 BARN

PRECINCT #3 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FACILITY IS CLOSED TO THE PUBLIC. FOR IMMEDIATE ASSISTANCE PLEASE CALL 972-563-5362

PCT 4 BARN

PRECINCT #4 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FACILITY IS CLOSED TO THE PUBLIC. FOR IMMEDIATE ASSISTANCE PLEASE CALL 469-376-4622

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