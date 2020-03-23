Kaufman County is limiting entrance into the courthouse and all county buildings, starting March 23. County offices can be reached at the following numbers:
Kaufman County Courthouse
PUBLIC ENTRY TO THIS BUILDING IS BY APPOINTMENT ONLY. IF YOU HAVE AN APPOINTMENT, PLEASE LET THE STAFF KNOW YOUR NAME, THE TIME OF YOUR APPOINTMENT, AND THE DEPARTMENT YOU ARE SCHEDULED TO VISIT. THE STAFF WILL VERIFY YOUR APPOINTMENT AND PROVIDE A TEMPERATURE SCAN. NO PERSONS WITH A BODY TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL BE ALLOWED IN THE BUILDING.
COUNTY CLERK 469-376-4730
DISTRICT CLERK 469-376-4640
COUNTY JUDGE 469-376-4139
86TH DISTRICT COURT 469-376-4670
422ND DISTRICT COURT 469-376-4668
COURT AT LAW 1 469-376-4745
COURT AT LAW 2 469-376-4757
DISTRICT ATTORNEY 469-376-4760
ADULT PROBATION 469-376-4700
South Campus
PUBLIC ENTRY TO THIS BUILDING IS BY APPOINTMENT ONLY. IF YOU HAVE AN APPOINTMENT, PLEASE LET THE STAFF KNOW YOUR NAME, THE TIME OF YOUR APPOINTMENT, AND THE DEPARTMENT YOU ARE SCHEDULED TO VISIT. THE STAFF WILL VERIFY YOUR APPOINTMENT AND PROVIDE A TEMPERATURE SCAN. NO PERSONS WITH A BODY TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL BE ALLOWED IN THE BUILDING.
FIRE MARSHAL 469-376-4122
ADULT PROBATION 469-376-4700
COMMISSIONER PCT 1 469-376-4156
FACILITIES MANAGEMENT 469-376-4155
JUSTICE OF PEACE PCT 1 469-376-4182
CONSTABLE PCT 1 469-376-4182
ANNEX BUILDING
PUBLIC ENTRY TO THE TAX OFFICE IS RESTRICTED TO 7 VISITORS AT ANY GIVEN TIME. PRIOR TO ENTERING THE BUILDING ALL VISITORS WILL BE SCREENED TO ENSURE YOUR BODY TEMPERATURE IS NOT IN EXCESS OF 100.3. ANY PERSON WITH A TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL NOT BE ALLOWED IN THE BUILDING.
THE FOLLOWING OFFICES IN THE BUILDING ARE CLOSED TO THE PUBLIC AND ACCESIBLE VIA ONLINE OR BY PHONE:
VETERAN SERVICES 469-376-4644
COUNTY AUDITOR 469-376-4570
COLLECTIONS 469-376-4675
ELECTION OFFICE 469-376-4686
INDIGENT HEALTHCARE 469-376-4544
COUNTY TREASURER 469-376-4575
HUMAN RESOURCES 469-376-4547
PURCHASING 469-376-4548
ANNEX BUILDING FRONT DOOR CLOSED:
PLEASE USE THE ENTRANCE AT THE REAR OF THE BUILDING
FORNEY SUB COURTHOUSE
PUBLIC ENTRY TO THIS BUILDING IS BY APPOINTMENT ONLY. IF YOU HAVE AN APPOINTMENT, PLEASE LET THE STAFF KNOW YOUR NAME, THE TIME OF YOUR APPOINTMENT, AND THE DEPARTMENT YOU ARE SCHEDULED TO VISIT. THE STAFF WILL VERIFY YOUR APPOINTMENT AND PROVIDE A TEMPERATURE SCAN. NO PERSONS WITH A BODY TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL BE ALLOWED IN THE BUILDING.
COMMISSIONER PCT 2 469-376-4612
JUSTICE OF PEACE PCT 2 469-376-4600
CONSTABLE PCT 2 469-376-4600
TAX OFFICE 469-376-4689
AUTO 469-376-4688
KEMP SUB COURTHOUSE
PUBLIC ENTRY TO THIS BUILDING IS BY APPOINTMENT ONLY. IF YOU HAVE AN APPOINTMENT, PLEASE LET THE STAFF KNOW YOUR NAME, THE TIME OF YOUR APPOINTMENT, AND THE DEPARTMENT YOU ARE SCHEDULED TO VISIT. THE STAFF WILL VERIFY YOUR APPOINTMENT AND PROVIDE A TEMPERATURE SCAN. NO PERSONS WITH A BODY TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL BE ALLOWED IN THE BUILDING.
COMMISSIONER PCT 4 469-376-4620
JUSTICE OF PEACE PCT 4 469-376-4620
CONSTABLE PCT 4 469-376-4620
TAX OFFICE 469-376-4689
AUTO 469-376-4688
TERRELL SUB COURTHOUSE
PUBLIC ENTRY TO THE TAX OFFICE IS RESTRICTED TO 4 VISITORS AT ANY GIVEN TIME. PRIOR TO ENTERING THE BUILDING ALL VISITORS WILL BE SCREENED TO ENSURE YOUR BODY TEMPERATURE IS NOT IN EXCESS OF 100.3. ANY PERSON WITH A TEMPERATURE IN EXCESS OF 100.3 WILL NOT BE ALLOWED IN THE BUILDING.
THE FOLLOWING OFFICES IN THE BUILDING ARE CLOSED TO THE PUBLIC AND ACCESIBLE VIA ONLINE OR BY PHONE:
COMMISSIONER PCT 3 972-563-5362
JUSTICE OF PEACE PCT 3 469-376-4587
CONSTABLE PCT 3 469-376-4587
ADULT PROBATION 469-376-4700
PUBLIC DEFENDER
THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.
PUBLIC DEFENDER 469-376-4534
DEVELOPMENT SERVICES
THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.
DEVELOPMENT SERVICES 469-376-4534
COUNTY ENGINEER 469-376-4151
JUVENILE PROBATION
THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.
JUVENILE PROBATION 469-376-4650
INFORMATION TECHNOLOGY
THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.
IT DEPARTMART 469-376-4549
COUNTY LIBRARY
THIS BUILDING IS CLOSED TO THE PUBLIC. IF YOU NEED IMMEDIATE ASSISTANCE, PLEASE CONTACT OUR OFFICE.
COUNTY LIBRARY 972-932-6222
PCT 1 BARN
PRECINCT #1 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FACILITY IS CLOSED TO THE PUBLIC. FOR IMMEDIATE ASSISTANCE PLEASE CALL 469-376-4156
PCT 2 BARN
PRECINCT #2 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FACILITY IS CLOSED TO THE PUBLIC. FOR IMMEDIATE ASSISTANCE PLEASE CALL 469-376-4612
PCT 3 BARN
PRECINCT #3 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FACILITY IS CLOSED TO THE PUBLIC. FOR IMMEDIATE ASSISTANCE PLEASE CALL 972-563-5362
PCT 4 BARN
PRECINCT #4 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FACILITY IS CLOSED TO THE PUBLIC. FOR IMMEDIATE ASSISTANCE PLEASE CALL 469-376-4622
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